https://ria.ru/20250222/ryba-2000951441.html

Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу

Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу - РИА Новости, 22.02.2025

Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу

Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали РИА... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:49:00+03:00

2025-02-22T07:49:00+03:00

2025-02-22T07:49:00+03:00

общество

роскачество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклый. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит такую рыбу есть нельзя", - сообщили в Роскачестве. В институте развития качества отметили, что вторым важным фактором является состояние рыбных кусков. На них не должно быть повреждений и налета. Следующий пункт – состав рыбы, где лучшим составом будет соль и сама рыба. Однако там напомнили, что может быть добавлена сорбиновая и бензойная кислота, но не более 0,02% от массы всей рыбы. При этом, в ведомстве подчеркнули, что стоит обращать внимание и на упаковку. Так, лучше выбрать вакуумную упаковку и на ней должно быть написано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Главное, чтобы рыбу заморозили и после этого размораживали только один раз перед подачей на стол. Продукт, который не соответствует регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету.

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

https://ria.ru/20241227/batat-1991697311.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскачество