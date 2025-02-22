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Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу - РИА Новости, 22.02.2025
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07:49 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ryba-2000951441.html
Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу
Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу - РИА Новости, 22.02.2025
Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу
Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали РИА... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:49:00+03:00
2025-02-22T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклый. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит такую рыбу есть нельзя", - сообщили в Роскачестве. В институте развития качества отметили, что вторым важным фактором является состояние рыбных кусков. На них не должно быть повреждений и налета. Следующий пункт – состав рыбы, где лучшим составом будет соль и сама рыба. Однако там напомнили, что может быть добавлена сорбиновая и бензойная кислота, но не более 0,02% от массы всей рыбы. При этом, в ведомстве подчеркнули, что стоит обращать внимание и на упаковку. Так, лучше выбрать вакуумную упаковку и на ней должно быть написано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Главное, чтобы рыбу заморозили и после этого размораживали только один раз перед подачей на стол. Продукт, который не соответствует регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету.
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общество, роскачество
Общество, Роскачество
Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу

Роскачество: качественная красная рыба должна иметь равномерный цвет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклый. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит такую рыбу есть нельзя", - сообщили в Роскачестве.
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В институте развития качества отметили, что вторым важным фактором является состояние рыбных кусков. На них не должно быть повреждений и налета. Следующий пункт – состав рыбы, где лучшим составом будет соль и сама рыба. Однако там напомнили, что может быть добавлена сорбиновая и бензойная кислота, но не более 0,02% от массы всей рыбы.
При этом, в ведомстве подчеркнули, что стоит обращать внимание и на упаковку. Так, лучше выбрать вакуумную упаковку и на ней должно быть написано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Главное, чтобы рыбу заморозили и после этого размораживали только один раз перед подачей на стол. Продукт, который не соответствует регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету.
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