https://ria.ru/20250222/ryabkov-2000947786.html

Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США

Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США - РИА Новости, 22.02.2025

Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США

Основные вопросы для саммита Россия-США: начать движение к нормализации отношений и найти решение острых проблем, в том числе по Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:29:00+03:00

2025-02-22T06:29:00+03:00

2025-02-22T06:33:00+03:00

россия

украина

в мире

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Основные вопросы для саммита Россия-США: начать движение к нормализации отношений и найти решение острых проблем, в том числе по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, сергей рябков