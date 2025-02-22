https://ria.ru/20250222/ryabkov-2000947786.html
Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США
Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США - РИА Новости, 22.02.2025
Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США
Основные вопросы для саммита Россия-США: начать движение к нормализации отношений и найти решение острых проблем, в том числе по Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:29:00+03:00
2025-02-22T06:29:00+03:00
2025-02-22T06:33:00+03:00
россия
украина
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Основные вопросы для саммита Россия-США: начать движение к нормализации отношений и найти решение острых проблем, в том числе по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, сергей рябков
Россия, Украина, В мире, Сергей Рябков
Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США
Рябков: на саммите Россия-США нужно найти решение острых проблем