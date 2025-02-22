https://ria.ru/20250222/rubio-2000958149.html

Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН

Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН - РИА Новости, 22.02.2025

Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН

США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:29:00+03:00

2025-02-22T09:29:00+03:00

2025-02-22T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Как написал Рубио в социальной сети X, "президент США Дональд Трамп привержен прекращению" конфликта. "В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН", - написал Рубио в социальной сети X.В заявлении на сайте госдепа США также подчеркивается, что резолюция согласуется с мнением Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе, - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров."Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению войны. Это наша возможность создать реальный импульс для достижения мира", - подчеркивается в заявлении.Ранее в документе в распоряжении РИА Новости говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".

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