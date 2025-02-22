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Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН
Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН - РИА Новости, 22.02.2025
Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН
США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:29:00+03:00
2025-02-22T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Как написал Рубио в социальной сети X, "президент США Дональд Трамп привержен прекращению" конфликта. "В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН", - написал Рубио в социальной сети X.В заявлении на сайте госдепа США также подчеркивается, что резолюция согласуется с мнением Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе, - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров."Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению войны. Это наша возможность создать реальный импульс для достижения мира", - подчеркивается в заявлении.Ранее в документе в распоряжении РИА Новости говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".
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в мире, украина, сша, оон, марко рубио, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Украина, США, ООН, Марко Рубио, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
Рубио анонсировал резолюцию по урегулирования конфликта на Украине в ГА ООН
Рубио: США представят в ГА ООН резолюцию по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио
.
Как написал Рубио в социальной сети X, "президент США Дональд Трамп привержен прекращению" конфликта. "В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН", - написал Рубио в социальной сети X.
В заявлении на сайте госдепа США также подчеркивается, что резолюция согласуется с мнением Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе, - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров.
"Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению войны. Это наша возможность создать реальный импульс для достижения мира", - подчеркивается в заявлении.
Ранее в документе в распоряжении РИА Новости говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".