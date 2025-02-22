https://ria.ru/20250222/rossiya-2000899269.html

Европейский Армагеддон: Россия идет в наступление

Европейский Армагеддон: Россия идет в наступление - РИА Новости, 22.02.2025

Европейский Армагеддон: Россия идет в наступление

У глупости, напыщенности и апломба европейского извода дна нет. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:00:00+03:00

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2025-02-22T08:00:00+03:00

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У глупости, напыщенности и апломба европейского извода дна нет.В этом пользователи соцсетей убедились, когда хозяин Елисейского дворца решил прочесть им лекцию о международном положении. На фоне золотистых панелей в стиле рококо, которые украшают президентский кабинет, Макрон появился сильно потрепанным и побежденным. Настолько побежденным, что, водя пальчиком по карте с обозначением наших новых территорий, он не только держал ее вверх ногами — он еще перепутал право и лево. А армия обслуги, пиарщиков, советников и помощников оказалась, как водится, еще тупее начальства: забыла (или испугалась) подсказать боссу, что Восток в его руках стал Западом. Ну а Юг превратился в Север.Подробная преамбула — для понимания, кто те персонажи, что три года активно и 20 лет подспудно и тайно пытались нас уничтожить. Это двоечники. По истории, по географии, по геометрии, по арифметике, не говоря уже о математике. Их бы к нам на выучку, чтобы с "сеном и соломой" в публичном пространстве не возникало таких позорных ситуаций.Поведение французского президента — отражение уже бушующего внутри, но не произнесенного пока сакраментального "как я погорел!". Смотреть из России на происходящее в Европе — всей, от Лиссабона до, с позволения сказать, Варшавы и прочих вильнюсов, и измерять глубину пропасти, в которую рухнули сотни миллиардов евро, перспективы сохранения самого Евросоюза в прежней конфигурации, благосостояние или хотя бы выживание обитателей "райского сада", проще.Все происшедшее и происходящее — исключительно потому, что Европа вписалась за Украину как ненормальная. Правда, видя нынешнее поведение, предлог "как" можно опустить. Три года коллективного слепого безумия — и результат: сегодняшний и политический, и экономический Армагеддон. Страх — потому, что Америка от Европы отступает. Ненависть — потому, что Россия наступает в зоне СВО, реализуя все обозначенные еще три года назад цели.Украина — в отстое. В отстое пены, что осаживается по стенкам пивной кружки. Страны нет. Экономически уже давно, а политически ее аннигилируют сейчас, стаскивая жестко с питательной финансово-коррупционной иглы. Причем делает это главный союзник.А Европа закусила удила.Чтобы вложиться так, как вложился в "Незалежный проект" европейский блок, нужно было быть и слепым, и глухим, и немым. И бесконечно тупым.Макрон и Ко ради эфемерной, никогда не существовавшей "русской угрозы" полностью пустили под нож когда-то знаменитую европейскую социалочку, заложив и уже перезаложив все, когда-то заработанное, но не ими, — только для того, чтобы понравиться коллективному Зеленскому. Ну и склониться перед байденовскими.Сегодня в Европе ужас перед нами — и перед будущим — достиг максимальных значений.Жаловаться, правда, решительно некому. Это ведь они попросили нас сработать в противостояние, а мы всего лишь согласились, поддержав тем самым дискуссию о балансе сил.За спровоцированный ими же самими кризис безопасности нас пытались дискредитировать любыми путями и на всех площадках: все помнят кампанейщину по отмене нашей культуры, нашей литературы, наших гениев — и тех, что из прошлого, и живущих сегодня. Тем временем мы аккуратно обошли этот кичливый "райский сад" с флангов, ударив по самой что ни на есть геополитике.Количество совершенных в публичном и приватном пространстве подлостей против нас (речь не о властях — об издевательствах на протяжении не дней и месяцев, а лет над жителями новых российских регионов) не поддается ни перечислению, ни подсчету. Обман с Минскими соглашениями — это уже второе, что приходит в голову. Но были и другие поступки — сознательные, совершенные с холодным носом и единственным желанием лишить нас и единства, и равновесия. Как и опозорить.И тут — сюрприз-сюприз! — вновь в чемпионах ходит Макрон. Ведь именно он не просто позволил, а изначально решил предать гласности все конфиденциальные беседы, которые вел с Путиным накануне начала СВО. Апломб временного хозяина Елисейского дворца действительно не знал границ и дна. Но он в своей бессмысленной тщете напоролся на целостность и цельность президента России. То, что Путин говорил приватно, то же самое он излагал и публично. И наоборот. Тогда — в воинственном "ястребином" раже — Европе не хотелось на это обращать внимание. Она жила в парадигме "фу, какие-то русские". Сегодня — буквально сейчас, сию минуту — ей приходится переоценивать и сказанное, и сделанное.У нас для европейских плохие, очень плохие новости.Происходящее с ними абсолютно закономерно, и ситуация будет только ухудшаться. Все, что несет сегодняшняя политическая повестка, есть прямой результат их напыщенности, высокомерия и неумения верно оценивать соперников/противников, а значит — принимать адекватные решения.Никакие спешные поездки "мне в Вашингтон к Трампу срочно" не изменят никак вектор ситуации, тем более что Трамп, как сказали в Европарламенте, и так расщедрился. Он дал европейцам три недели, чтобы те пришли в себя. Ну а потом будет включен режим "Армагеддон на максималках" — и от Европы не останется в политическом смысле ничего.А вот русским сегодня никто не смеет ставить ультиматумы, потому что знают: нас не сломать, не догнать и не уговорить.Европейцы сегодня сметены, как ненужная ветошь, с карты сверхдержавности.Грустить не будем, сочувствовать — тем более. Скажем: поделом. И оставим их наедине с ими же созданным Армагеддоном.

https://ria.ru/20250221/makron-2000859072.html

https://ria.ru/20250221/makron-2000759181.html

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https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html

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https://ria.ru/20250219/ukraina-2000273967.html

https://ria.ru/20250220/ekspert-2000493627.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, европа, украина, европарламент, аналитика, эммануэль макрон, франция