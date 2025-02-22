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В России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году
В России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году - РИА Новости, 22.02.2025
В России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году
Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:13:00+03:00
2025-02-22T11:13:00+03:00
2025-02-22T11:13:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего туристического сезона. Он уточнил, что речь идет о внутреннем туризме. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры нацпроекта, которые предполагают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
https://ria.ru/20241125/chernyshenko-1985605762.html
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россия, дмитрий чернышенко, туризм
Россия, Дмитрий Чернышенко, Туризм
В России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году
Чернышенко: власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в новом сезоне