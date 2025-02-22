https://ria.ru/20250222/rossija-2000941694.html

В России вступит в силу закон о голосовании на ОСС через "Госуслуги"

В России вступит в силу закон о голосовании на ОСС через "Госуслуги" - РИА Новости, 22.02.2025

В России вступит в силу закон о голосовании на ОСС через "Госуслуги"

Закон, согласно которому собственники многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги", начнет... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:46:00+03:00

2025-02-22T02:46:00+03:00

2025-02-22T02:46:00+03:00

россия

александр якубовский

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общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон, согласно которому собственники многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги", начнет действовать в России с 1 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Поддельные подписи и фиктивные голосования в ЖКХ должны уйти в прошлое. С 1 марта вступит в силу важный закон, который обеспечивает возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги". Закон направлен на повышение прозрачности процедуры голосования собственников многоквартирных домов. Эта одна из острых тем, по которой мы в Госдуме получаем очень большое количество обращений граждан", - сказал Якубовский. По его словам, у жильцов также появится возможность направлять свои предложения по повестке общих собраний в электронном формате. Парламентарий уточнил, что закон позволяет исключить те случаи, когда недобросовестные управляющие компании проводят данные голосования "задним числом" или фальсифицируют участие собственников и их подписи для достижения необходимого кворума и результата. Кроме того, данная норма является удобной для жителей многоквартирных домов, так как вся процедура не только прозрачная, но и дистанционная, то есть менять свой график не придется.

https://realty.ria.ru/20250122/kapremont-1994797044.html

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Дарья Буймова

россия, александр якубовский, госдума рф, общество