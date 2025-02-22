https://ria.ru/20250222/rosaviatsiya-2000955909.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 22.02.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Казань и Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:08:00+03:00

2025-02-22T09:08:00+03:00

2025-02-22T09:19:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижнекамск

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В аэропортах Казань и Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в Казани и Нижнекамске были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 9.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250219/barnaul-2000229756.html

казань

нижнекамск

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, происшествия