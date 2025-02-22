https://ria.ru/20250222/rogov-2000991438.html

Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках

Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках - РИА Новости, 22.02.2025

Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках

Бои в селе Пятихатки перекинулись в западную часть села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:11:00+03:00

2025-02-22T14:11:00+03:00

2025-02-22T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

пятихатки

россия

запорожская область

владимир рогов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Бои в селе Пятихатки перекинулись в западную часть села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли с юга в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным. "Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села. Инициатива находится в руках наших войск", - сказал Рогов. По его словам, ожесточенные бои за село продолжаются. Так называемое украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ria.ru/20250221/rogov-2000768363.html

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пятихатки, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины