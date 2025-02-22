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Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/rogov-2000991438.html
Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках
Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках - РИА Новости, 22.02.2025
Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках
Бои в селе Пятихатки перекинулись в западную часть села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:11:00+03:00
2025-02-22T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
россия
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Бои в селе Пятихатки перекинулись в западную часть села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли с юга в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным. "Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села. Инициатива находится в руках наших войск", - сказал Рогов. По его словам, ожесточенные бои за село продолжаются. Так называемое украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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пятихатки, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об успехах российских военных в Пятихатках

Рогов: Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села, инициатива

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Бои в селе Пятихатки перекинулись в западную часть села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли с юга в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным.
"Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села. Инициатива находится в руках наших войск", - сказал Рогов.
По его словам, ожесточенные бои за село продолжаются.
Так называемое украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
21 февраля, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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