США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ
Bloomberg: США намерены заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН
Флаг над посольством США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа призвала членов организации вместо этого поддержать свой проект резолюции.
В четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
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Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
До этого в шести резолюциях, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
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Инициатива Вашингтона
США предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру", поступивший в распоряжение РИА Новости. В нем страна не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.
Документ состоит из трех пунктов:
- Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время конфликта;
- просит о скорейшем прекращении боевых действий и призывает к прочному миру между Киевом и Москвой;
- главной целью ООН указано поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.
При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.
При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.