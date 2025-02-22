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США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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17:07 22.02.2025 (обновлено: 17:35 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/rezolyutsiya-2001013268.html
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ
Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:07:00+03:00
2025-02-22T17:35:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
джо байден
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа призвала членов организации вместо этого поддержать свой проект резолюции.В четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.До этого в шести резолюциях, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Инициатива ВашингтонаСША предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру", поступивший в распоряжение РИА Новости. В нем страна не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине. Документ состоит из трех пунктов:При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000587785.html
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в мире, россия, москва, сша, джо байден, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, государственный департамент сша, украина
В мире, Россия, Москва, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Государственный департамент США, Украина
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ

Bloomberg: США намерены заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг над посольством США
Флаг над посольством США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг над посольством США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа призвала членов организации вместо этого поддержать свой проект резолюции.
В четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
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Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
До этого в шести резолюциях, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
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21 февраля, 10:08

Инициатива Вашингтона

США предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру", поступивший в распоряжение РИА Новости. В нем страна не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.
Документ состоит из трех пунктов:
  • Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время конфликта;
  • просит о скорейшем прекращении боевых действий и призывает к прочному миру между Киевом и Москвой;
  • главной целью ООН указано поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.
При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.
При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.
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В миреРоссияМоскваСШАДжо БайденДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНГосударственный департамент СШАУкраина
 
 
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