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США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ

США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ

Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:07:00+03:00

2025-02-22T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен добиться блокировки украинской резолюции против Москвы в ООН, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа призвала членов организации вместо этого поддержать свой проект резолюции.В четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.До этого в шести резолюциях, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Инициатива ВашингтонаСША предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру", поступивший в распоряжение РИА Новости. В нем страна не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине. Документ состоит из трех пунктов:При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000587785.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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