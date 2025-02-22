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Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:37:00+03:00
2025-02-22T23:37:00+03:00
2025-02-22T23:41:00+03:00
вооруженные силы украины
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россия
безопасность
республика крым
белгородская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго февраля т.г. в период с 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым, Белгородская область, Орловская область, Курская область
Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями сбили девять дронов ВСУ