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Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:37:00+03:00

2025-02-22T23:37:00+03:00

2025-02-22T23:41:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго февраля т.г. в период с 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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республика крым

белгородская область

орловская область

курская область

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, республика крым, белгородская область, орловская область, курская область