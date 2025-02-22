https://ria.ru/20250222/pvo-2000951790.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:59:00+03:00
2025-02-22T07:59:00+03:00
2025-02-22T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 22 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Курской областью