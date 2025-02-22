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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 22.02.2025 (обновлено: 08:00 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/pvo-2000951790.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:59:00+03:00
2025-02-22T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 22 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 22 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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