https://ria.ru/20250222/pvo-2000951790.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.02.2025

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:59:00+03:00

2025-02-22T07:59:00+03:00

2025-02-22T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 22 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)