https://ria.ru/20250222/pvo-2000949547.html
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:08:00+03:00
2025-02-22T07:08:00+03:00
2025-02-22T07:10:00+03:00
безопасность
россия
воронежская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воронежская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Воронежская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Ростовской и Воронежской областях