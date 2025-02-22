https://ria.ru/20250222/pvo-2000949547.html

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.02.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:08:00+03:00

2025-02-22T07:08:00+03:00

2025-02-22T07:10:00+03:00

безопасность

россия

воронежская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воронежская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)