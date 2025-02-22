https://ria.ru/20250222/putin-2001020014.html
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.02.2025
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:51:00+03:00
2025-02-22T17:51:00+03:00
2025-02-22T17:53:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Совещание проходило по видеосвязи.
https://ria.ru/20250221/nato-2000729753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза