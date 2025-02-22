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Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады - РИА Новости, 22.02.2025
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13:47 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/putin-2000988183.html
Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады
Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады - РИА Новости, 22.02.2025
Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:47:00+03:00
2025-02-22T13:47:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады с присвоением им почетного наименования, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 54 ордена Красной Звезды бригады управления почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении. Также президент поздравил с присвоением почетного наименования военных 92-й ракетной бригады ордена Кутузова. "Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме. Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 200-й гвардейской артиллерийской бригады. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 200 гвардейской артиллерийской бригады крепкого здоровья и успехов", - говорится в телеграмме. Помимо этого, Путин поздравил командование и личный состав 27-го гвардейского артиллерийского полка с присвоением почётного наименования "гвардейский", отметив умелые и решительные действия личного состава подразделения в ходе СВО.
https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html
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россия, владимир путин, безопасность, армия
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Армия
Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады

Путин поздравил с присвоением звания "гвардейская" четыре бригады

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады с присвоением им почетного наименования, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 54 ордена Красной Звезды бригады управления почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении.
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Также президент поздравил с присвоением почетного наименования военных 92-й ракетной бригады ордена Кутузова.
"Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме.
Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 200-й гвардейской артиллерийской бригады.
"Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 200 гвардейской артиллерийской бригады крепкого здоровья и успехов", - говорится в телеграмме.
Помимо этого, Путин поздравил командование и личный состав 27-го гвардейского артиллерийского полка с присвоением почётного наименования "гвардейский", отметив умелые и решительные действия личного состава подразделения в ходе СВО.
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