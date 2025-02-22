https://ria.ru/20250222/putin-2000988183.html

Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады

Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады - РИА Новости, 22.02.2025

Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:47:00+03:00

2025-02-22T13:47:00+03:00

2025-02-22T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады с присвоением им почетного наименования, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 54 ордена Красной Звезды бригады управления почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении. Также президент поздравил с присвоением почетного наименования военных 92-й ракетной бригады ордена Кутузова. "Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме. Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 200-й гвардейской артиллерийской бригады. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 200 гвардейской артиллерийской бригады крепкого здоровья и успехов", - говорится в телеграмме. Помимо этого, Путин поздравил командование и личный состав 27-го гвардейского артиллерийского полка с присвоением почётного наименования "гвардейский", отметив умелые и решительные действия личного состава подразделения в ходе СВО.

https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html

https://ria.ru/20240823/brigada-1967976703.html

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россия, владимир путин, безопасность, армия