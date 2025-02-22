https://ria.ru/20250222/putin-2000935529.html
Путин объяснил, почему "Орешник" не мог быть создан раньше
Путин объяснил, почему "Орешник" не мог быть создан раньше - РИА Новости, 22.02.2025
Путин объяснил, почему "Орешник" не мог быть создан раньше
Ракетный комплекс "Орешник" не создали раньше из-за отсутствия нужных для этого материалов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:31:00+03:00
2025-02-22T00:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не создали раньше из-за отсутствия нужных для этого материалов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. "В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами", — сказал он.Теперь весь мир говорит про это оружие, подчеркнул глава государства. Кроме того, он подчеркнул, что температура на боеголовках "Орешника" соответствует температуре на Солнце.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он состоялся с 20 по 21 февраля. На мероприятии представили технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000829698.html
https://ria.ru/20250221/oreshnik-2000922651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность, технологии
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Технологии
Путин объяснил, почему "Орешник" не мог быть создан раньше
Путин: Орешник не создали раньше, так как не было материалов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не создали раньше из-за отсутствия нужных для этого материалов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
"В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами", — сказал он.
Теперь весь мир говорит про это оружие, подчеркнул глава государства. Кроме того, он подчеркнул, что температура на боеголовках "Орешника" соответствует температуре на Солнце.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он состоялся с 20 по 21 февраля. На мероприятии представили технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.