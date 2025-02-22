https://ria.ru/20250222/pushilin-2001010294.html
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.02.2025
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:41:00+03:00
2025-02-22T16:41:00+03:00
2025-02-22T16:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001010029_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_57b8a6dbb65220c9d4a01b49a0605d28.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию Победы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Поздравил с наступающим Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Георгия Сафроновича Живорова и по поручению президента (России - ред.) Владимира Путина вручил ему медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал глава ДНР. Пушилин заявил, что в этом году Георгию Сафроновичу исполняется 100 лет, и его жизненная история - по сути часть общей истории народа. "Нашему поколению есть на кого равняться, и это позволило нам с 2014 года выстоять перед очередной агрессией, новыми вражескими нападками на нашу страну", - добавил Пушилин, адресуя слова благодарности всем ветеранам.
https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001010029_80:0:1029:712_1920x0_80_0_0_0ebc5b3ad775b8e0b860af818db1b29a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы
Глава ДНР Пушилин вручил ветерану Георгию Живорову медаль к 80-летию Победы