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Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:41 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pushilin-2001010294.html
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.02.2025
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:41:00+03:00
2025-02-22T16:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию Победы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Поздравил с наступающим Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Георгия Сафроновича Живорова и по поручению президента (России - ред.) Владимира Путина вручил ему медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал глава ДНР. Пушилин заявил, что в этом году Георгию Сафроновичу исполняется 100 лет, и его жизненная история - по сути часть общей истории народа. "Нашему поколению есть на кого равняться, и это позволило нам с 2014 года выстоять перед очередной агрессией, новыми вражескими нападками на нашу страну", - добавил Пушилин, адресуя слова благодарности всем ветеранам.
https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html
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общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы

Глава ДНР Пушилин вручил ветерану Георгию Живорову медаль к 80-летию Победы

© пресс-служба главы ДНРГлава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества. Кадр видео
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© пресс-служба главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию Победы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Поздравил с наступающим Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Георгия Сафроновича Живорова и по поручению президента (России - ред.) Владимира Путина вручил ему медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал глава ДНР.
Пушилин заявил, что в этом году Георгию Сафроновичу исполняется 100 лет, и его жизненная история - по сути часть общей истории народа.
"Нашему поколению есть на кого равняться, и это позволило нам с 2014 года выстоять перед очередной агрессией, новыми вражескими нападками на нашу страну", - добавил Пушилин, адресуя слова благодарности всем ветеранам.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
Вчера, 12:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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