https://ria.ru/20250222/pushilin-2001010294.html

Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы

Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.02.2025

Пушилин вручил живущему в ДНР ветерану медаль к 80-летию Победы

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:41:00+03:00

2025-02-22T16:41:00+03:00

2025-02-22T16:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Живорова с наступающим Днем защитника Отечества и вручил ему медаль к 80-летию Победы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Поздравил с наступающим Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Георгия Сафроновича Живорова и по поручению президента (России - ред.) Владимира Путина вручил ему медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал глава ДНР. Пушилин заявил, что в этом году Георгию Сафроновичу исполняется 100 лет, и его жизненная история - по сути часть общей истории народа. "Нашему поколению есть на кого равняться, и это позволило нам с 2014 года выстоять перед очередной агрессией, новыми вражескими нападками на нашу страну", - добавил Пушилин, адресуя слова благодарности всем ветеранам.

https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html

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Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне