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В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы - РИА Новости, 22.02.2025
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19:44 22.02.2025 (обновлено: 19:45 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html
В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы
В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы - РИА Новости, 22.02.2025
В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы
Можайский суд города Москвы привлек к административной ответственности мужчину за содержание краснокнижной пумы без соответствующих документов, сообщается в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:44:00+03:00
2025-02-22T19:45:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Можайский суд города Москвы привлек к административной ответственности мужчину за содержание краснокнижной пумы без соответствующих документов, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее некоторые СМИ сообщали, что жители столичного района Кунцево были обеспокоены появлением пумы, которую хозяин выгуливал на улице без намордника. "Мировой судья судебного участка №197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации...), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - объекта животного мира: пумы, одна особь", - говорится в сообщении. Отмечается, что решением Кунцевского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка №197 Можайского района в отношении Татаринцева было оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения.
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происшествия, москва, можайский район, россия
Происшествия, Москва, Можайский район, Россия
В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы

Суд в Москве оштрафовал мужчину за содержание краснокнижной пумы без документов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Можайский суд города Москвы привлек к административной ответственности мужчину за содержание краснокнижной пумы без соответствующих документов, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что жители столичного района Кунцево были обеспокоены появлением пумы, которую хозяин выгуливал на улице без намордника.
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"Мировой судья судебного участка №197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации...), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - объекта животного мира: пумы, одна особь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решением Кунцевского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка №197 Можайского района в отношении Татаринцева было оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения.
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