В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы
Суд в Москве оштрафовал мужчину за содержание краснокнижной пумы без документов
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Можайский суд города Москвы привлек к административной ответственности мужчину за содержание краснокнижной пумы без соответствующих документов, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что жители столичного района Кунцево были обеспокоены появлением пумы, которую хозяин выгуливал на улице без намордника.
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"Мировой судья судебного участка №197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации...), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - объекта животного мира: пумы, одна особь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решением Кунцевского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка №197 Можайского района в отношении Татаринцева было оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения.
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