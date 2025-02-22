https://ria.ru/20250222/pryzhok-2001027924.html

Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба

Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба - РИА Новости, 22.02.2025

Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум совершил прыжок с парашютом с самого высокого в мире... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:43:00+03:00

2025-02-22T18:43:00+03:00

2025-02-22T18:43:00+03:00

в мире

дубай

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мухаммед бен рашид аль-мактум

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ДУБАЙ, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум совершил прыжок с парашютом с самого высокого в мире небоскреба - "Бурдж-Халифа" в Дубае. Наследный принц Дубая разместил видео в своих социальных сетях, где он совместно еще с 31 спортсменом из 15 стран мира совершает прыжки со 139-го этажа небоскреба "Бурдж-Халифа". Шейх Хамдан известен своим интересом к различным экстремальным видам спорта. Как отмечает эмиратское издание Gulf News, в общей сложности за два дня спортсмены совершили 437 прыжков со специально оборудованной 12-метровой платформы с соблюдением всех правил техники безопасности. Отмечается, что впервые подобный фестиваль по прыжкам с парашютом с "Бурдж-Халифа" проводился в 2014 году. Видеоролик прыжка в аккаунте принца в Instagram* уже набрал почти 5 миллионов просмотров. В ролике видна платформа, установленная на башне, с подписью "выход 139". Платформа была установлена на 6 метров выше 139-го этажа здания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20241129/parashyutist-1986399897.html

https://ria.ru/20240909/desantniki-1971684571.html

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в мире, дубай, оаэ, мухаммед бен рашид аль-мактум