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Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 22.02.2025
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13:27 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/proliv-2000984871.html
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 22.02.2025
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за погодных условий, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:27:00+03:00
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за погодных условий, сообщило агентство DHA. "Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях", - передало издание.
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в мире, стамбул, босфор
В мире, Стамбул, Босфор
Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за снегопада

© Pixabay / Pixabay / Ugur KeskinДевичья башня в Стамбуле
Девичья башня в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Pixabay / Pixabay / Ugur Keskin
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за погодных условий, сообщило агентство DHA.
"Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях", - передало издание.
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