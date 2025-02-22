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Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 22.02.2025

Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за погодных условий, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:27:00+03:00

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за погодных условий, сообщило агентство DHA. "Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях", - передало издание.

https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html

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в мире, стамбул, босфор