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В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе - РИА Новости, 22.02.2025
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе
Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:03:00+03:00
2025-02-22T03:03:00+03:00
2025-02-22T03:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе МВД."Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 3,7 тысячи преступлений (+20,2%), их удельный вес составил 84,2%", — отмечается в документе.При этом уточняется, что количество зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 16,3 процента и составило 811.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, снг, происшествия
Россия, СНГ, Происшествия
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе
МВД: иностранцы совершили в январе 2025 года 4,4 тысячи преступлений