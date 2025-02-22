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В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе - РИА Новости, 22.02.2025
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03:03 22.02.2025 (обновлено: 03:58 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000942095.html
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе - РИА Новости, 22.02.2025
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе
Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе... РИА Новости, 22.02.2025
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2025-02-22T03:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе МВД."Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 3,7 тысячи преступлений (+20,2%), их удельный вес составил 84,2%", — отмечается в документе.При этом уточняется, что количество зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 16,3 процента и составило 811.
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россия, снг, происшествия
Россия, СНГ, Происшествия
В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе

МВД: иностранцы совершили в январе 2025 года 4,4 тысячи преступлений

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе МВД.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 3,7 тысячи преступлений (+20,2%), их удельный вес составил 84,2%", — отмечается в документе.
При этом уточняется, что количество зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 16,3 процента и составило 811.
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