https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000942095.html

В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе

В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе - РИА Новости, 22.02.2025

В МВД сообщили о числе преступлений, совершенных иностранцами в январе

Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T03:03:00+03:00

2025-02-22T03:03:00+03:00

2025-02-22T03:58:00+03:00

россия

снг

происшествия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иностранцы и нелегалы в России совершили в январе 2025 года на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе МВД."Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 3,7 тысячи преступлений (+20,2%), их удельный вес составил 84,2%", — отмечается в документе.При этом уточняется, что количество зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 16,3 процента и составило 811.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, снг, происшествия