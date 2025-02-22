https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000938019.html

Напавшего на ветерана СВО в Энгельсе заподозрили в избиении своих детей

Напавшего на ветерана СВО в Энгельсе заподозрили в избиении своих детей - РИА Новости, 22.02.2025

Напавшего на ветерана СВО в Энгельсе заподозрили в избиении своих детей

Задержанного после избиения ветерана специальной военной операции в учебном заведении в Энгельсе Саратовской области нужно проверить на жестокое обращение к... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:12:00+03:00

2025-02-22T01:12:00+03:00

2025-02-22T01:12:00+03:00

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Задержанного после избиения ветерана специальной военной операции в учебном заведении в Энгельсе Саратовской области нужно проверить на жестокое обращение к своим детям, сообщила уполномоченный по правам ребенка в региона Татьяна Загородняя в своем родительском чате в Telegram. Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель учинил конфликт с ветераном боевых действий, который является инвалидом, и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В СУСК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали. "На глазах у детей. Я думаю, что и в семье может быть такое. Необходимо проверить его и на жесткое обращение к собственным детям. А герою - выздоровления", - написала Загородняя. Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщила, что нападение произошло на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения.

https://ria.ru/20250220/svo-2000575567.html

https://ria.ru/20250117/sud-1994293865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратовская область, россия