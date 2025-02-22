Напавшего на ветерана СВО в Энгельсе заподозрили в избиении своих детей
Омбудсмен Загородняя просит проверить, не бил ли напавший на ветерана СВО детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Задержанного после избиения ветерана специальной военной операции в учебном заведении в Энгельсе Саратовской области нужно проверить на жестокое обращение к своим детям, сообщила уполномоченный по правам ребенка в региона Татьяна Загородняя в своем родительском чате в Telegram.
Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель учинил конфликт с ветераном боевых действий, который является инвалидом, и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В СУСК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали.
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"На глазах у детей. Я думаю, что и в семье может быть такое. Необходимо проверить его и на жесткое обращение к собственным детям. А герою - выздоровления", - написала Загородняя.
Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщила, что нападение произошло на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения.
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