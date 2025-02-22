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Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС важным сообществом
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС важным сообществом - РИА Новости, 22.02.2025
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС важным сообществом
Президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что считает БРИКС очень важным сообществом. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:18:00+03:00
2025-02-22T09:18:00+03:00
2025-02-22T09:18:00+03:00
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что считает БРИКС очень важным сообществом. Интервью, которое Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало его первым интервью российскому СМИ в качестве лидера страны. "БРИКС очень важен. Я надеюсь, что БРИКС останется стабильным, сплоченным сообществом, у которого есть последовательная стратегия. Прежде всего, на благо членов БРИКС, на благо более справедливого международного порядка, не для того, чтобы быть соперником G7 или G8. Может быть, теперь, при (президенте США) Дональде Трампе, Россия будет приглашена обратно в G7, и она ("семерка" - ред.) превратится G8. И если это так, то Россия могла бы продолжить работать и в БРИКС, и это не будет рассматриваться как соперничество", - заявил президент Восточного Тимора. По его словам, БРИКС не способствует мировому соперничеству и трениям, странам объединения удается сохранять положительный баланс в отношениях.
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Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС важным сообществом
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС очень важным сообществом