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Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов - РИА Новости, 22.02.2025
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов
Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:54:00+03:00
2025-02-22T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода. Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. "Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999528566.html
https://ria.ru/20250221/dnr-2000697750.html
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происшествия, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов

В Курской области ВСУ стреляли в окна домов, где были мирные люди

© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.
Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
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"Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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