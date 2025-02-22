https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов - РИА Новости, 22.02.2025
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов
Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:54:00+03:00
2025-02-22T06:54:00+03:00
2025-02-22T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода. Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. "Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999528566.html
https://ria.ru/20250221/dnr-2000697750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов
В Курской области ВСУ стреляли в окна домов, где были мирные люди