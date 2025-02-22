https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html

Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов

Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов - РИА Новости, 22.02.2025

Жительница Курской области рассказала о стрельбе ВСУ по окнам домов

Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:54:00+03:00

2025-02-22T06:54:00+03:00

2025-02-22T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где были мирные люди, рассказала жительница Суджанского района, которая прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода. Показания жительницы села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области зафиксировали военные следователи СК РФ. Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости. "Со слов моей свекрови, они (ВСУ - ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки", - рассказала военным следователям женщина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250215/vsu-1999528566.html

https://ria.ru/20250221/dnr-2000697750.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)