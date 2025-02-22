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В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях - РИА Новости, 22.02.2025
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22:20 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pozhar-2001047286.html
В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях
В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях - РИА Новости, 22.02.2025
В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях
Пожар в коллективных сараях локализован в поселке Октябрьский в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:20:00+03:00
2025-02-22T22:20:00+03:00
происшествия
октябрьский
россия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в коллективных сараях локализован в поселке Октябрьский в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. Ранее в МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в поселке Октябрьский, где огонь охватил коллективные сараи. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. В МЧС сообщали, что огонь может переброситься на жилые дома. "21.40 (20.40 мск - ред.) - объявлена локализация (пожара, - ред.)", - говорится в сообщении ГУМЧС России по региону.
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октябрьский
россия
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происшествия, октябрьский, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьский, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях

МЧС сообщило о локализации пожара в коллективных сараях в Ульяновской области

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в коллективных сараях локализован в поселке Октябрьский в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России.
Ранее в МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в поселке Октябрьский, где огонь охватил коллективные сараи. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. В МЧС сообщали, что огонь может переброситься на жилые дома.
"21.40 (20.40 мск - ред.) - объявлена локализация (пожара, - ред.)", - говорится в сообщении ГУМЧС России по региону.
Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили
Вчера, 20:46
 
ПроисшествияОктябрьскийРоссияУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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