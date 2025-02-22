https://ria.ru/20250222/pozhar-2001047286.html

В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях

В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях - РИА Новости, 22.02.2025

В Ульяновской области локализовали пожар в коллективных сараях

Пожар в коллективных сараях локализован в поселке Октябрьский в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T22:20:00+03:00

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2025-02-22T22:20:00+03:00

происшествия

октябрьский

россия

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в коллективных сараях локализован в поселке Октябрьский в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. Ранее в МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в поселке Октябрьский, где огонь охватил коллективные сараи. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. В МЧС сообщали, что огонь может переброситься на жилые дома. "21.40 (20.40 мск - ред.) - объявлена локализация (пожара, - ред.)", - говорится в сообщении ГУМЧС России по региону.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2001039710.html

октябрьский

россия

ульяновская область

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происшествия, октябрьский, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)