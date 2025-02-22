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В Ульяновской области вспыхнул пожар в коллективных сараях - РИА Новости, 22.02.2025
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20:58 22.02.2025
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В Ульяновской области вспыхнул пожар в коллективных сараях
В Ульяновской области вспыхнул пожар в коллективных сараях - РИА Новости, 22.02.2025
В Ульяновской области вспыхнул пожар в коллективных сараях
Пожарные борются с огнем, охватившим 150 квадратных метров в коллективных сараях в поселке Октябрьский в Ульяновской области, огонь может перекинуться на жилые... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:58:00+03:00
2025-02-22T20:58:00+03:00
происшествия
октябрьский
ульяновская область
россия
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим 150 квадратных метров в коллективных сараях в поселке Октябрьский в Ульяновской области, огонь может перекинуться на жилые дома, сообщило региональное ГУМЧС России в Telegram-канале.&quot;Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают в Октябрьском (поселке, - ред.) Чердаклинского района. Горят коллективные сараи на площади 150 квадратных метров. Есть угроза переброса огня на жилые дома&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Для тушения пожара привлечены 22 человека и шесть единиц техники.
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происшествия, октябрьский, ульяновская область, россия
Происшествия, Октябрьский, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области вспыхнул пожар в коллективных сараях

В Ульяновской области загорелись сараи на площади 150 квадратных метров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим 150 квадратных метров в коллективных сараях в поселке Октябрьский в Ульяновской области, огонь может перекинуться на жилые дома, сообщило региональное ГУМЧС России в Telegram-канале.
«

"Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают в Октябрьском (поселке, - ред.) Чердаклинского района. Горят коллективные сараи на площади 150 квадратных метров. Есть угроза переброса огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства.

Для тушения пожара привлечены 22 человека и шесть единиц техники.
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ПроисшествияОктябрьскийУльяновская областьРоссия
 
 
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