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Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали

Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали - РИА Новости, 22.02.2025

Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали

Пожар в административном здании в Рязанской области локализован на площади 900 "квадратов", эвакуировано десять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:57:00+03:00

2025-02-22T17:57:00+03:00

2025-02-22T18:17:00+03:00

происшествия

рязанская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в административном здании в Рязанской области локализован на площади 900 "квадратов", эвакуировано десять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что произошло возгорание кровли административного здания на площади 300 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 15 единиц техники."Пожар локализован на площади 900 квадратных метров, эвакуировано десять человек", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в региональном оперштабе, пожар произошел в клинике РЖД в Рыбном. Всех пациентов развезли по домам, поскольку экстренных больных не было. По предварительным данным, пострадавших нет.

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происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)