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Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали - РИА Новости, 22.02.2025
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17:57 22.02.2025 (обновлено: 18:17 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/pozhar-2001021211.html
Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали
Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали - РИА Новости, 22.02.2025
Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали
Пожар в административном здании в Рязанской области локализован на площади 900 "квадратов", эвакуировано десять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:57:00+03:00
2025-02-22T18:17:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в административном здании в Рязанской области локализован на площади 900 "квадратов", эвакуировано десять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что произошло возгорание кровли административного здания на площади 300 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 15 единиц техники."Пожар локализован на площади 900 квадратных метров, эвакуировано десять человек", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в региональном оперштабе, пожар произошел в клинике РЖД в Рыбном. Всех пациентов развезли по домам, поскольку экстренных больных не было. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в административном здании в Рязанской области локализовали

МЧС: пожар в рязанском административном здании локализовали, людей эвакуировали

© МЧС РоссииПожар в административном здании в городе Рыбном Рязанской области. Кадр видео
Пожар в административном здании в городе Рыбном Рязанской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© МЧС России
Пожар в административном здании в городе Рыбном Рязанской области. Кадр видео
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в административном здании в Рязанской области локализован на площади 900 "квадратов", эвакуировано десять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что произошло возгорание кровли административного здания на площади 300 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 15 единиц техники.
"Пожар локализован на площади 900 квадратных метров, эвакуировано десять человек", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в региональном оперштабе, пожар произошел в клинике РЖД в Рыбном. Всех пациентов развезли по домам, поскольку экстренных больных не было. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ПроисшествияРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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