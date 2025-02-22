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В Рязанской области загорелась крыша административного здания

В Рязанской области загорелась крыша административного здания - РИА Новости, 22.02.2025

В Рязанской области загорелась крыша административного здания

Пожарные тушат возгорание на 300 "квадратах" в административном здании в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:14:00+03:00

2025-02-22T17:14:00+03:00

2025-02-22T17:14:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на 300 "квадратах" в административном здании в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли административного здания на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано более 50 человек и 15 единиц техники.

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происшествия, коммерческая недвижимость, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)