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В Курганской области трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 22.02.2025
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13:22 22.02.2025 (обновлено: 13:26 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/pozhar-2000983588.html
В Курганской области трое детей погибли при пожаре
В Курганской области трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 22.02.2025
В Курганской области трое детей погибли при пожаре
Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Шадринске Курганской области, еще двое детей спаслись, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:22:00+03:00
2025-02-22T13:26:00+03:00
происшествия
шадринск
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Шадринске Курганской области, еще двое детей спаслись, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На пожаре в Курганской области погибли трое детей. В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Их семилетняя сестренка вынесла из пожара четырехмесячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец - на работе, мать вышла в магазин", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 100 квадратных метрах ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники.
шадринск
курганская область
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происшествия, шадринск, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шадринск, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области трое детей погибли при пожаре

Трое детей из многодетной семьи погибли на пожаре в частном доме в Шадринске

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиСотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Шадринске Курганской области, еще двое детей спаслись, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"На пожаре в Курганской области погибли трое детей. В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Их семилетняя сестренка вынесла из пожара четырехмесячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец - на работе, мать вышла в магазин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар на 100 квадратных метрах ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиСотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в Шадринске Курганской области
 
ПроисшествияШадринскКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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