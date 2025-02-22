https://ria.ru/20250222/pozhar-2000983588.html

В Курганской области трое детей погибли при пожаре

В Курганской области трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 22.02.2025

В Курганской области трое детей погибли при пожаре

Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Шадринске Курганской области, еще двое детей спаслись, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:22:00+03:00

2025-02-22T13:22:00+03:00

2025-02-22T13:26:00+03:00

происшествия

шадринск

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000983778_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_d5c06cfc8bc7c0101ccf45d8616a6e1d.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Шадринске Курганской области, еще двое детей спаслись, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На пожаре в Курганской области погибли трое детей. В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Их семилетняя сестренка вынесла из пожара четырехмесячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец - на работе, мать вышла в магазин", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 100 квадратных метрах ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники.

шадринск

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шадринск, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)