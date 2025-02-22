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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе - РИА Новости, 22.02.2025

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:04:00+03:00

2025-02-22T10:04:00+03:00

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происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель главного управления МЧС России по Ростовской области сообщил журналистам, что склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячах квадратных метров. МЧС РФ сообщило, что пострадавших нет. Позже площадь пожара выросла до 1800 квадратных метров."Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)