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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе - РИА Новости, 22.02.2025
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:04:00+03:00
2025-02-22T10:04:00+03:00
2025-02-22T10:05:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель главного управления МЧС России по Ростовской области сообщил журналистам, что склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячах квадратных метров. МЧС РФ сообщило, что пострадавших нет. Позже площадь пожара выросла до 1800 квадратных метров."Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе
МЧС: пожар на складе в Ростове-на-Дону локализовали на площади 1800 квадратов