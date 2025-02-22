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Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.02.2025

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ведомства. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:02:00+03:00

2025-02-22T10:02:00+03:00

2025-02-22T10:02:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ведомства. По данным главного управления МЧС России по Ростовской области, склад с макулатурой загорелся в субботу утром на улице Доватора, 148 г. По оперативным данным, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, позже она возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель надзорного ведомства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, добавил он.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)