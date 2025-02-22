https://ria.ru/20250222/pozhar-2000958254.html

В Ростове-на-Дону загорелся склад

В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2025

В Ростове-на-Дону загорелся склад

Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:31:00+03:00

2025-02-22T09:31:00+03:00

2025-02-22T09:46:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 8.26 поступило сообщение о загорании складского помещения с макулатурой на ул. Доватора, 148 г", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечено 13 единиц техники, 45 человек.МЧС РФ сообщает, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

ростов-на-дону

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)