https://ria.ru/20250222/pozhar-2000958254.html
В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2025
В Ростове-на-Дону загорелся склад
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:31:00+03:00
2025-02-22T09:31:00+03:00
2025-02-22T09:46:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 8.26 поступило сообщение о загорании складского помещения с макулатурой на ул. Доватора, 148 г", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечено 13 единиц техники, 45 человек.МЧС РФ сообщает, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад с макулатурой на площади 1500 квадратов