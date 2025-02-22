https://ria.ru/20250222/pozhar-2000944949.html
При пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков
При пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков - РИА Новости, 22.02.2025
При пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков
При пожаре в частном доме в Омской области погибли двое детей и двое подростков, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:52:00+03:00
2025-02-22T04:52:00+03:00
2025-02-22T06:27:00+03:00
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. При пожаре в частном доме в Омской области погибли двое детей и двое подростков, сообщается в Telegram-канале МЧС."В селе Ильичевка произошло возгорание в частном доме. Ранним утром соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни. Предварительно, матери в момент пожара дома не было", — говорится в публикации.Отмечается, что возгорание на 64 квадратных метрах тушат пятеро огнеборцев и три единицы техники МЧС России.Причина пожара устанавливается.Позже в пресс-службе регионального СК сообщили, что погибшие - сестры двух и четырех лет, их 17-летняя родственница и ее 19-летний знакомый, 22-летней матери девочек дома не было. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области, семья состояла на учете как неблагополучная. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства органами системы профилактики, также ведомство контролирует расследование уголовного дела по факту пожара.
https://ria.ru/20250221/pozhar-2000921762.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков
При пожаре в частном доме в селе Ильичевка погибли двое детей и двое подростков