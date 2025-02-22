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Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию - РИА Новости, 22.02.2025
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04:35 22.02.2025
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Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию
Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию - РИА Новости, 22.02.2025
Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию
Посол России в Канаде Олег Степанов после дружественного хоккейного матча с канадцами пообещал продолжить такую дипломатию. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:35:00+03:00
2025-02-22T04:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов после дружественного хоккейного матча с канадцами пообещал продолжить такую дипломатию. В организованном посольством дружественном хоккейном матче победила команда канадцев, на их стороне играл в том числе журналист и издатель Скотт Тайлор. "Я надеюсь, хоккейная дипломатия продолжится", - сказал после матча Степанов.
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спорт, россия, канада, олег степанов, оттава
Спорт, Россия, Канада, Олег Степанов, Оттава
Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию

Посольство России в Оттаве организовало дружественный хоккейный матч с канадцами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов после дружественного хоккейного матча с канадцами пообещал продолжить такую дипломатию.
В организованном посольством дружественном хоккейном матче победила команда канадцев, на их стороне играл в том числе журналист и издатель Скотт Тайлор.
"Я надеюсь, хоккейная дипломатия продолжится", - сказал после матча Степанов.
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СпортРоссияКанадаОлег СтепановОттава
 
 
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