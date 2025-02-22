https://ria.ru/20250222/posol-2000944312.html

Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию

Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию - РИА Новости, 22.02.2025

Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию

Посол России в Канаде Олег Степанов после дружественного хоккейного матча с канадцами пообещал продолжить такую дипломатию. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T04:35:00+03:00

2025-02-22T04:35:00+03:00

2025-02-22T04:35:00+03:00

спорт

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канада

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оттава

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов после дружественного хоккейного матча с канадцами пообещал продолжить такую дипломатию. В организованном посольством дружественном хоккейном матче победила команда канадцев, на их стороне играл в том числе журналист и издатель Скотт Тайлор. "Я надеюсь, хоккейная дипломатия продолжится", - сказал после матча Степанов.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971586.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

спорт, россия, канада, олег степанов, оттава