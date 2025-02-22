https://ria.ru/20250222/politsiya-2001022489.html

Полиция прокомментировала инцидент с таксистом в Самаре

Полиция прокомментировала инцидент с таксистом в Самаре - РИА Новости, 22.02.2025

Полиция прокомментировала инцидент с таксистом в Самаре

Полиция не получала заявлений по поводу инцидента с таксистом в Самаре, который увез пятилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:08:00+03:00

2025-02-22T18:08:00+03:00

2025-02-22T18:08:00+03:00

происшествия

самара

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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Полиция не получала заявлений по поводу инцидента с таксистом в Самаре, который увез пятилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области. Ранее несколько местных пабликов во "ВКонтакте" опубликовали историю женщины, которая утром 13 февраля вызвала такси, чтобы отвезти двух детей в детский сад и школу. Когда она посадила в автомобиль пятилетнего мальчика и собиралась усадить дочь, таксист тронулся сначала назад, а затем поехал вперед. Женщина подумала, что водитель хочет развернуться, но автомобиль отдалялся. После безуспешных попыток догнать машину женщине удалось привлечь внимание другого таксиста, с которым они устроили погоню за автомобилем с ее ребенком. В какой-то момент таксист подрезал машину мужчины с мальчиком, заставив его остановиться. На вопросы женщины водитель только извинился. Позже мать мальчика сообщила об инциденте в поддержку такси и госавтоинспекцию, там ей сообщили, что взяли ее обращение в работу. "К нам заявлений и информации не поступало", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области, комментируя инцидент с таксистом в Самаре.

https://ria.ru/20250210/izhevsk-1998485400.html

самара

самарская область

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происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия