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Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 22.02.2025
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07:35 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pogoda-2000950821.html
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 22.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе
На юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере, на Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, в Ставрополье - до минус 20, РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:35:00+03:00
2025-02-22T07:35:00+03:00
общество
россия
мурманская область
архангельская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере, на Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, в Ставрополье - до минус 20, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начинается значительное повышение температуры на севере европейской России. В Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Питере, начиная с понедельника, температура будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве", - сказал Вильфанд. Он отметил, что на юге европейской части РФ при этом до конца февраля температура будет на 7-8 градусов ниже нормы. "Там морозы будут сильнее, чем на севере. В Салехарде дневные и ночные температуры будут выше, чем в Краснодарском, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа", - сообщил метеоролог. По его словам, в Ставрополье прогнозируются морозы до минус 20 градусов, на Кубани - до минус 18. Кроме того, на побережье Черного моря в Краснодарском крае 22-23 февраля ожидается усиление ветра до 30-34 метров в секунду, сообщил Вильфанд.
https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html
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общество, россия, мурманская область, архангельская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Мурманская область, Архангельская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе

Вильфанд: на юге европейской части России будет холоднее, чем на севере

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия снегопада в Ростове-на-Дону
Последствия снегопада в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере, на Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, в Ставрополье - до минус 20, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начинается значительное повышение температуры на севере европейской России. В Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Питере, начиная с понедельника, температура будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что на юге европейской части РФ при этом до конца февраля температура будет на 7-8 градусов ниже нормы.
"Там морозы будут сильнее, чем на севере. В Салехарде дневные и ночные температуры будут выше, чем в Краснодарском, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа", - сообщил метеоролог.
По его словам, в Ставрополье прогнозируются морозы до минус 20 градусов, на Кубани - до минус 18.
Кроме того, на побережье Черного моря в Краснодарском крае 22-23 февраля ожидается усиление ветра до 30-34 метров в секунду, сообщил Вильфанд.
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ОбществоРоссияМурманская областьАрхангельская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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