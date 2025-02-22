Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе
Вильфанд: на юге европейской части России будет холоднее, чем на севере
Последствия снегопада в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере, на Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, в Ставрополье - до минус 20, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начинается значительное повышение температуры на севере европейской России. В Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Питере, начиная с понедельника, температура будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что на юге европейской части РФ при этом до конца февраля температура будет на 7-8 градусов ниже нормы.
"Там морозы будут сильнее, чем на севере. В Салехарде дневные и ночные температуры будут выше, чем в Краснодарском, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа", - сообщил метеоролог.
По его словам, в Ставрополье прогнозируются морозы до минус 20 градусов, на Кубани - до минус 18.
Кроме того, на побережье Черного моря в Краснодарском крае 22-23 февраля ожидается усиление ветра до 30-34 метров в секунду, сообщил Вильфанд.
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