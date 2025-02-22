https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта - РИА Новости, 22.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:41:00+03:00
2025-02-22T05:41:00+03:00
2025-02-22T05:44:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта будет на 1-2 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, морозная погода с температурами примерно на 2 градуса ниже нормы сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели. "С пятницы по воскресенье ночные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 5, а днем уже около 0. Только в последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, за неделю температура повысится на 6-7 градусов.
https://ria.ru/20250222/sneg-2000944679.html
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Вильфанд: в первые дни марта в центре европейской части будет теплее нормы