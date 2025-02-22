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Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта - РИА Новости, 22.02.2025
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05:41 22.02.2025 (обновлено: 05:44 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта - РИА Новости, 22.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:41:00+03:00
2025-02-22T05:44:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта будет на 1-2 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, морозная погода с температурами примерно на 2 градуса ниже нормы сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели. "С пятницы по воскресенье ночные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 5, а днем уже около 0. Только в последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, за неделю температура повысится на 6-7 градусов.
https://ria.ru/20250222/sneg-2000944679.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта

Вильфанд: в первые дни марта в центре европейской части будет теплее нормы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди идут по Тверскому бульвару в Москве
Люди идут по Тверскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Люди идут по Тверскому бульвару в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта будет на 1-2 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, морозная погода с температурами примерно на 2 градуса ниже нормы сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели.
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"С пятницы по воскресенье ночные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 5, а днем уже около 0. Только в последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.
По его словам, за неделю температура повысится на 6-7 градусов.
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