https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта

Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта - РИА Новости, 22.02.2025

Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта

Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:41:00+03:00

2025-02-22T05:41:00+03:00

2025-02-22T05:44:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996354199_0:54:3057:1774_1920x0_80_0_0_3308cee2c27226515c55292f5d0319b9.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Морозная погода сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели, но к выходным температура повысится на 6-7 градусов и в первые дни марта будет на 1-2 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, морозная погода с температурами примерно на 2 градуса ниже нормы сохранится в центре европейской части России в начале следующей недели. "С пятницы по воскресенье ночные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 5, а днем уже около 0. Только в последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, за неделю температура повысится на 6-7 градусов.

https://ria.ru/20250222/sneg-2000944679.html

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр