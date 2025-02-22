https://ria.ru/20250222/pivo-2000948304.html

Импортного пива в России будет все меньше, заявили в АКРА

Импортного пива в России будет все меньше, заявили в АКРА - РИА Новости, 22.02.2025

Импортного пива в России будет все меньше, заявили в АКРА

Импорт пива из недружественных стран в Россию будет постепенно сокращаться, в том числе ввиду повышения таможенных пошлин, но его заместит преимущественно... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:41:00+03:00

2025-02-22T06:41:00+03:00

2025-02-22T06:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Импорт пива из недружественных стран в Россию будет постепенно сокращаться, в том числе ввиду повышения таможенных пошлин, но его заместит преимущественно российская продукция, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями", - сказал Тренин. Он напомнил, что крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию на протяжении многих лет остается Германия, которая, несмотря на снижение поставок, сохраняет свою популярность с долей около 30% от всего объема импорта. Тренин отметил, что устойчивое снижение импорта пива из Германии, которое отмечается не только в декабре, но и на протяжении второго полугодия 2024 года, вероятно, связано с увеличением таможенной пошлины в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) в апреле 2024 года и ослаблением курса рубля, начавшимся в августе того же года. "Эти факторы привели к удорожанию импортного пива, что, наряду с ростом внутреннего производства, могло сместить спрос в сторону более доступных брендов", - заявил эксперт. В то же время наблюдается рост поставок китайского пива, добавил Тренин. Ранее в феврале РИА Новости, изучив данные Евростата, выяснило, что Германия в декабре поставила в РФ минимальный объем пива с апреля 2022 года - 6,9 тысячи тонн, что в 1,9 раза меньше показателя годом ранее. В целом Евросоюз в последний месяц прошлого года сократил поставки пива в Россию на четверть - до 15,05 миллиона евро. А в начале января РИА Новости подсчитало, что Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в РФ в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров в Россию, вытеснив Бельгию. Традиционно крупнейшим торговым партнером РФ по данному направлению, как и в 2023 году, была Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. На втором месте – Чехия, которой удалось нарастить экспорт в Россию на 27% - до 33,1 тысячи тонн.

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html

https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html

https://ria.ru/20241104/pivo-1981764924.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, германия, китай, евростат