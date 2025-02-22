https://ria.ru/20250222/petitsiya-2001029585.html
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента - РИА Новости, 22.02.2025
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале о встрече с итальянским журналистом Винченцо Лоруссо, который передал петицию с... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:04:00+03:00
2025-02-22T19:04:00+03:00
2025-02-22T20:47:00+03:00
в мире
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серджо маттарелла
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале о встрече с итальянским журналистом Винченцо Лоруссо, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы о России. "Итальянский журналист передал первые 10 тысяч подписей своих соотечественников к петиции, осуждающей кощунственные высказывания президента страны Серджо Маттареллы, в которых тот уравнивает Россию и Третий рейх. Извинения в адрес Российской Федерации и всего российского народа подписали уже более 20 тысяч человек", - написала Захарова. "Сегодня я передал Марии Захаровой первые 10 тысяч подписей петиции, которую я запустил по поводу постыдных заявлений президента Италии", - сказал, в свою очередь, итальянский журналист в комментарии РИА Новости.По его словам, высказывания итальянского президента являются оскорблением всех россиян, петиция же является извинением со стороны итальянцев перед Россией и россиянами.В начале февраля итальянский президент в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо ранее запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой.
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Захарова получила петицию с извинениями за слова президента Италии о России
Захарова получила петицию с извинениями за слова президента Италии о России
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в мире, россия, италия, серджо маттарелла, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Италия, Серджо Маттарелла, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента
Захарова получила петицию от журналиста из Италии с осуждением слов главы страны