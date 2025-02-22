Рейтинг@Mail.ru
В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html
В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ
В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ - РИА Новости, 22.02.2025
В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ
Число пострадавших при обрушении крыши фудкорта торгового центра в регионе Перу Ла-Либертад достигло шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:50:00+03:00
2025-02-22T23:50:00+03:00
в мире
перу
ла-либертад
трухильо (перу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001017586_0:182:1308:917_1920x0_80_0_0_bb6c4b0d0103b3b482ee603e0b3689af.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении крыши фудкорта торгового центра в регионе Перу Ла-Либертад достигло шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес на пресс-конференции. Ранее МВД страны сообщало, что крыша в зоне фудкорта торгового центра в Перу обрушилась, в результате четыре человека погибли, еще 78 пострадали. "В соответствии с информацией ... пожарной службы, на данный момент известно о шести погибших. Пять скончались на месте происшествия, один человек скончался в больнице ", - заявил министр на пресс-конференции в городе региона Ла-Либертад, Трухильо.
https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html
перу
ла-либертад
трухильо (перу)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001017586_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d6d6e22a06bd1f49ce17aeaf402af7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, ла-либертад, трухильо (перу)
В мире, Перу, Ла-Либертад, Трухильо (Перу)
В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ

Число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ в Перу достигло шести человек

© Фото : соцсетиНа месте обрушения крыши фуд-корта торгового центра в Трухильо, Перу
На месте обрушения крыши фуд-корта торгового центра в Трухильо, Перу - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении крыши фудкорта торгового центра в регионе Перу Ла-Либертад достигло шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес на пресс-конференции.
Ранее МВД страны сообщало, что крыша в зоне фудкорта торгового центра в Перу обрушилась, в результате четыре человека погибли, еще 78 пострадали.
"В соответствии с информацией ... пожарной службы, на данный момент известно о шести погибших. Пять скончались на месте происшествия, один человек скончался в больнице ", - заявил министр на пресс-конференции в городе региона Ла-Либертад, Трухильо.
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
22 июля 2024, 09:17
 
В миреПеруЛа-ЛибертадТрухильо (Перу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала