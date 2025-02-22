https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html

В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ

В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ - РИА Новости, 22.02.2025

В Перу выросло число пострадавших при обрушении крыши в ТЦ

Число пострадавших при обрушении крыши фудкорта торгового центра в регионе Перу Ла-Либертад достигло шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:50:00+03:00

2025-02-22T23:50:00+03:00

2025-02-22T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении крыши фудкорта торгового центра в регионе Перу Ла-Либертад достигло шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес на пресс-конференции. Ранее МВД страны сообщало, что крыша в зоне фудкорта торгового центра в Перу обрушилась, в результате четыре человека погибли, еще 78 пострадали. "В соответствии с информацией ... пожарной службы, на данный момент известно о шести погибших. Пять скончались на месте происшествия, один человек скончался в больнице ", - заявил министр на пресс-конференции в городе региона Ла-Либертад, Трухильо.

https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html

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ла-либертад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, перу, ла-либертад, трухильо (перу)