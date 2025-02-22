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В Перу четыре человека погибли при обрушении крыши в ТЦ
В Перу четыре человека погибли при обрушении крыши в ТЦ - РИА Новости, 22.02.2025
В Перу четыре человека погибли при обрушении крыши в ТЦ
Крыша в зоне фуд-корта торгового центра в Перу обрушилась, в результате четыре человека погибли, еще 78 пострадали, сообщает МВД страны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:42:00+03:00
2025-02-22T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Крыша в зоне фуд-корта торгового центра в Перу обрушилась, в результате четыре человека погибли, еще 78 пострадали, сообщает МВД страны. "Сотрудники полиции и добровольных пожарных проводят поисково-спасательные работы... после обрушения крыши фуд-корта торгового центра в Трухильо... На данный момент известно о четырех погибших и 78 раненных", - пишет МВД Перу в социальной сети X.
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в мире, перу, трухильо (перу), происшествия
В мире, Перу, Трухильо (Перу), Происшествия
В Перу четыре человека погибли при обрушении крыши в ТЦ
Крыша фуд-корта ТЦ в Перу обрушилась, в результате 4 погибли, еще 78 пострадали