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Французский политик назвал визит Макрона в США унижением - РИА Новости, 22.02.2025
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17:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html
Французский политик назвал визит Макрона в США унижением
Французский политик назвал визит Макрона в США унижением - РИА Новости, 22.02.2025
Французский политик назвал визит Макрона в США унижением
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:57:00+03:00
2025-02-22T17:57:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
эммануэль макрон
дональд трамп
флориан филиппо
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Я думаю, что он был вызван в Вашингтон вместе со Стармером. Я думаю, что он проведёт там не больше четверти часа, потому что сейчас наблюдается динамика мира, и только в Европе остается немного безумных, которые хотят войны любой ценой и которые подливают масло в огонь. Это будут пятнадцать минут унижения, как Трамп умеет это делать. Обычно, когда Трамп встречается с Макроном, это всегда заканчивается его (Макрона - ред.) унижением", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Макрона на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже. По его словам, ЕС "должен быть намного мудрее" и участвовать в переговорах за мир. "Мы должны восстановить нашу свободу и независимость и защищать свои национальные интересы. Мы должны участвовать в переговорах в тот момент, когда это делают Россия и США. Это будет интересно, и нам есть что сказать. Но лидеры ЕС пытаются навязать провоенную позицию, ненависть к России", - добавил он. В четверг Макрон подтвердил, что посетит Вашингтон на следующей неделе. В Белом доме сообщили, что французский президент проведет переговоры с Трампом 24 февраля. Макрон в четверг в прямом эфире отвечал на вопросы французов по ситуации на Украине. Он в том числе заявил, что намерен предостеречь Трампа от "уступок России". В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html
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в мире, сша, россия, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО, Патриот, Мюнхенская конференция по безопасности
Французский политик назвал визит Макрона в США унижением

Французский политик Филиппо: визит Макрона в США закончится унижением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Я думаю, что он был вызван в Вашингтон вместе со Стармером. Я думаю, что он проведёт там не больше четверти часа, потому что сейчас наблюдается динамика мира, и только в Европе остается немного безумных, которые хотят войны любой ценой и которые подливают масло в огонь. Это будут пятнадцать минут унижения, как Трамп умеет это делать. Обычно, когда Трамп встречается с Макроном, это всегда заканчивается его (Макрона - ред.) унижением", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Макрона на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
13 февраля, 05:49
По его словам, ЕС "должен быть намного мудрее" и участвовать в переговорах за мир. "Мы должны восстановить нашу свободу и независимость и защищать свои национальные интересы. Мы должны участвовать в переговорах в тот момент, когда это делают Россия и США. Это будет интересно, и нам есть что сказать. Но лидеры ЕС пытаются навязать провоенную позицию, ненависть к России", - добавил он.
В четверг Макрон подтвердил, что посетит Вашингтон на следующей неделе. В Белом доме сообщили, что французский президент проведет переговоры с Трампом 24 февраля.
Макрон в четверг в прямом эфире отвечал на вопросы французов по ситуации на Украине. Он в том числе заявил, что намерен предостеречь Трампа от "уступок России".
В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине
21 февраля, 09:22
лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Во Франции оценили совет Трампа Макрону
21 января, 16:23
 
В миреСШАРоссияУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТОПатриотМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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