Французский политик назвал визит Макрона в США унижением
Французский политик Филиппо: визит Макрона в США закончится унижением
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Я думаю, что он был вызван в Вашингтон вместе со Стармером. Я думаю, что он проведёт там не больше четверти часа, потому что сейчас наблюдается динамика мира, и только в Европе остается немного безумных, которые хотят войны любой ценой и которые подливают масло в огонь. Это будут пятнадцать минут унижения, как Трамп умеет это делать. Обычно, когда Трамп встречается с Макроном, это всегда заканчивается его (Макрона - ред.) унижением", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Макрона на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже.
По его словам, ЕС "должен быть намного мудрее" и участвовать в переговорах за мир. "Мы должны восстановить нашу свободу и независимость и защищать свои национальные интересы. Мы должны участвовать в переговорах в тот момент, когда это делают Россия и США. Это будет интересно, и нам есть что сказать. Но лидеры ЕС пытаются навязать провоенную позицию, ненависть к России", - добавил он.
В четверг Макрон подтвердил, что посетит Вашингтон на следующей неделе. В Белом доме сообщили, что французский президент проведет переговоры с Трампом 24 февраля.
Макрон в четверг в прямом эфире отвечал на вопросы французов по ситуации на Украине. Он в том числе заявил, что намерен предостеречь Трампа от "уступок России".
В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе
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