https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html

Французский политик назвал визит Макрона в США унижением

Французский политик назвал визит Макрона в США унижением - РИА Новости, 22.02.2025

Французский политик назвал визит Макрона в США унижением

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:57:00+03:00

2025-02-22T17:57:00+03:00

2025-02-22T17:57:00+03:00

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом окончится унижением французского лидера, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Я думаю, что он был вызван в Вашингтон вместе со Стармером. Я думаю, что он проведёт там не больше четверти часа, потому что сейчас наблюдается динамика мира, и только в Европе остается немного безумных, которые хотят войны любой ценой и которые подливают масло в огонь. Это будут пятнадцать минут унижения, как Трамп умеет это делать. Обычно, когда Трамп встречается с Макроном, это всегда заканчивается его (Макрона - ред.) унижением", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Макрона на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже. По его словам, ЕС "должен быть намного мудрее" и участвовать в переговорах за мир. "Мы должны восстановить нашу свободу и независимость и защищать свои национальные интересы. Мы должны участвовать в переговорах в тот момент, когда это делают Россия и США. Это будет интересно, и нам есть что сказать. Но лидеры ЕС пытаются навязать провоенную позицию, ненависть к России", - добавил он. В четверг Макрон подтвердил, что посетит Вашингтон на следующей неделе. В Белом доме сообщили, что французский президент проведет переговоры с Трампом 24 февраля. Макрон в четверг в прямом эфире отвечал на вопросы французов по ситуации на Украине. Он в том числе заявил, что намерен предостеречь Трампа от "уступок России". В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html

https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html

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в мире, сша, россия, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот, мюнхенская конференция по безопасности