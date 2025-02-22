https://ria.ru/20250222/otkaz-2000984572.html

В Германии рассказали о последствиях отказа от российской энергии

В Германии рассказали о последствиях отказа от российской энергии - РИА Новости, 22.02.2025

В Германии рассказали о последствиях отказа от российской энергии

Отказ от дешевой российской энергии приводит к значительным переменам в экономике немецкой федеральной земли Тюрингия, ведя к росту цен в различных отраслях,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:25:00+03:00

2025-02-22T13:25:00+03:00

2025-02-22T13:41:00+03:00

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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Отказ от дешевой российской энергии приводит к значительным переменам в экономике немецкой федеральной земли Тюрингия, ведя к росту цен в различных отраслях, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага. "С 2008 года мир находится в состоянии постоянного кризиса. Мы переходим от одного к другому: сначала был финансовый кризис, затем миграционный кризис, а теперь и энергетический кризис, который, конечно, имеет и экономические последствия", - отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, по сравнению с восточноевропейскими странами жители Тюрингии, как правило, чувствуют себя вполне хорошо, особенно в городах. "Даже в сельской местности экономика Тюрингии остается крепкой по сравнению с восточноевропейскими странами. Но власти сознательно приняли решение разорвать сотрудничество с надёжным поставщиком дешёвой энергии. И это решение, разумеется, сказывается на разных аспектах: оно влияет и на экономику, и на конкретные отрасли, и на конечных потребителей. Люди все больше озабочены ростом цен на электроэнергию и отопление", - добавил депутат. По его словам, это также отражается и на рынке недвижимости. "Те, кто планирует купить дом, вдруг сталкиваются с необходимостью менять систему отопления, поскольку традиционные системы, работающие на ископаемом топливе, теперь не допускаются. Теперь требуется утеплять, строить и устанавливать отопительные системы по-новому", - пояснил собеседник. Он уточнил, что в федеральной земле шли ожесточённые споры о прекращении субсидий для традиционных систем и переходе на технологии, использующие возобновляемые источники энергии, такие как тепловая энергия, которые сейчас приоритетны. "Такой общественный сдвиг стал результатом политического решения немецкого государства разорвать или вовсе прекратить отношения с Россией, что, в свою очередь, влияет и на мнение избирателей", - заключил Брага.

https://ria.ru/20241214/germaniya-1989262686.html

https://ria.ru/20250222/germanija-2000977836.html

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жкх, тюрингия, россия, в мире, германия