https://ria.ru/20250222/opasnost-2001017259.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.02.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:30:00+03:00
2025-02-22T17:30:00+03:00
2025-02-22T17:31:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.11 мск. Через 11 минут тревогу отменили . "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240813/opasnost-1966006426.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности