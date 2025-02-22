https://ria.ru/20250222/opasnost-2001017259.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.02.2025

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:30:00+03:00

2025-02-22T17:30:00+03:00

2025-02-22T17:31:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.11 мск. Через 11 минут тревогу отменили . "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240813/opasnost-1966006426.html

белгородская область

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2025

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков