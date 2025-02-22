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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.02.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:21:00+03:00
2025-02-22T17:21:00+03:00
2025-02-22T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность