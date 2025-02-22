https://ria.ru/20250222/oon-2001048485.html

СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией

СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией

Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T22:27:00+03:00

2025-02-22T22:27:00+03:00

2025-02-22T23:30:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

марко рубио

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских дипломатов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного дипломата в ООН. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. "Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией", - пишет издание. Ранее США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную (текст есть у РИА Новости). В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении РФ на Украину, называет конфликт "российско-украинским" и заявляет о скорби по погибшим.

https://ria.ru/20250222/oon-2001035930.html

https://ria.ru/20250220/oon-2000547707.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон