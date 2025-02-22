https://ria.ru/20250222/oon-2001048485.html
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:27:00+03:00
2025-02-22T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских дипломатов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного дипломата в ООН. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. "Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией", - пишет издание. Ранее США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную (текст есть у РИА Новости). В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении РФ на Украину, называет конфликт "российско-украинским" и заявляет о скорби по погибшим.
https://ria.ru/20250222/oon-2001035930.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
WSJ: в ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией