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СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией - РИА Новости, 22.02.2025
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22:27 22.02.2025 (обновлено: 23:30 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/oon-2001048485.html
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских... РИА Новости, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских дипломатов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного дипломата в ООН. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. "Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией", - пишет издание. Ранее США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную (текст есть у РИА Новости). В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении РФ на Украину, называет конфликт "российско-украинским" и заявляет о скорби по погибшим.
https://ria.ru/20250222/oon-2001035930.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией

WSJ: в ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией, такое впечатление складывается у европейских дипломатов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного дипломата в ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине
Вчера, 20:04
«
"Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией", - пишет издание.
Ранее США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную (текст есть у РИА Новости). В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении РФ на Украину, называет конфликт "российско-украинским" и заявляет о скорби по погибшим.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
20 февраля, 14:17
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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