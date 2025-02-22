https://ria.ru/20250222/oon-2001035930.html

WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине

WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 22.02.2025

WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине

Чиновники Великобритании и Франции просили США внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, но Вашингтон отказался, сообщает газета Wall... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Чиновники Великобритании и Франции просили США внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, но Вашингтон отказался, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Чиновники Великобритании и Франции попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции. США заявили, что не будут этого делать", - говорится в публикации. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву отозвать проект ежегодной резолюции ООН, осуждающей специальную военную операцию России, и заменить ее подготовленным США документом, на что Украина ответила отказом. В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".

https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html

https://ria.ru/20250222/soglashenie-2001031673.html

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