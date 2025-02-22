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WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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20:04 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/oon-2001035930.html
WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине
WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 22.02.2025
WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине
Чиновники Великобритании и Франции просили США внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, но Вашингтон отказался, сообщает газета Wall... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:04:00+03:00
2025-02-22T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Чиновники Великобритании и Франции просили США внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, но Вашингтон отказался, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Чиновники Великобритании и Франции попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции. США заявили, что не будут этого делать", - говорится в публикации. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву отозвать проект ежегодной резолюции ООН, осуждающей специальную военную операцию России, и заменить ее подготовленным США документом, на что Украина ответила отказом. В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".
https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html
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в мире, украина, франция, сша, генеральная ассамблея оон, оон, великобритания
В мире, Украина, Франция, США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Великобритания
WSJ: Лондон и Париж просили США изменить проект резолюции ООН по Украине

WSJ: США не правили проект резолюции ООН по Украине по просьбе Лондона и Парижа

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Чиновники Великобритании и Франции просили США внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, но Вашингтон отказался, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Чиновники Великобритании и Франции попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции. США заявили, что не будут этого делать", - говорится в публикации.
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"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США
Вчера, 19:25
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву отозвать проект ежегодной резолюции ООН, осуждающей специальную военную операцию России, и заменить ее подготовленным США документом, на что Украина ответила отказом.
В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорилось, что США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную: в ней, в частности, не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине и заявляют о скорби по погибшим в "российско-украинском конфликте".
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
Вчера, 19:24
 
В миреУкраинаФранцияСШАГенеральная Ассамблея ООНООНВеликобритания
 
 
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