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СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК - РИА Новости, 22.02.2025
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00:25 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/oon-2000935130.html
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК - РИА Новости, 22.02.2025
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой "постановил", что повстанцы из группировки М23 должны прекратить боевые действия в ДР Конго и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:25:00+03:00
2025-02-22T00:25:00+03:00
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой "постановил", что повстанцы из группировки М23 должны прекратить боевые действия в ДР Конго и вывести свои подразделения из страны, передает корреспондент РИА Новости. При этом Совбез ООН также акцентировал внимание на поддержку Руандой повстанческих сил и "призвал Руандийские силы обороны прекратить поддерживать M23 и немедленно покинуть территорию ДРК без выдвижения предварительных условий". "Совет Безопасности... постановляет, что M23 должно немедленно прекратить боевые действия, вывести свои силы из Гомы, Букаву и всех контролируемых им районов, включая сухопутные и озерные маршруты, и полностью расформировать нелегитимные параллельные административные структуры, созданные на территории ДРК, и что такому выводу сил не должно чиниться препятствий", – сказано в резолюции. Кроме того, СБ "решительно осуждает продолжающиеся при поддержке Руандийских сил обороны (РСО) наступление и продвижение M23", указано там же. Совбез, помимо прочего, заявил о готовности "рассмотреть возможность принятия" дополнительных мер, в том числе против тех, кто способствует продолжению конфликта в восточной части ДРК. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
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в мире, россия, руанда, ангола, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Россия, Руанда, Ангола, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК

СБ ООН принял резолюцию с требованием к М23 прекратить боевые действия в ДРК

© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой "постановил", что повстанцы из группировки М23 должны прекратить боевые действия в ДР Конго и вывести свои подразделения из страны, передает корреспондент РИА Новости.
При этом Совбез ООН также акцентировал внимание на поддержку Руандой повстанческих сил и "призвал Руандийские силы обороны прекратить поддерживать M23 и немедленно покинуть территорию ДРК без выдвижения предварительных условий".
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"Совет Безопасности... постановляет, что M23 должно немедленно прекратить боевые действия, вывести свои силы из Гомы, Букаву и всех контролируемых им районов, включая сухопутные и озерные маршруты, и полностью расформировать нелегитимные параллельные административные структуры, созданные на территории ДРК, и что такому выводу сил не должно чиниться препятствий", – сказано в резолюции.
Кроме того, СБ "решительно осуждает продолжающиеся при поддержке Руандийских сил обороны (РСО) наступление и продвижение M23", указано там же.
Совбез, помимо прочего, заявил о готовности "рассмотреть возможность принятия" дополнительных мер, в том числе против тех, кто способствует продолжению конфликта в восточной части ДРК.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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