https://ria.ru/20250222/olimpiada-2001015440.html
Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят
Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят - РИА Новости, 22.02.2025
Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят
Минпросвещения РФ организует перепроверку результатов школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:16:00+03:00
2025-02-22T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ организует перепроверку результатов школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады."Минпросвещения России поручило регионам провести пересмотр видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Также Минпросвещения будет организована перепроверка результатов у участников олимпиады по географии", - говорится в сообщении.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы.Кроме того, ответы на задания некоторых состязаний якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами.Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.
https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html
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россия, образование, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Образование, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят
Минпросвещения проверит итоги олимпиады по географии с утекшими в Сеть ответами
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ организует перепроверку результатов школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады.
"Минпросвещения России
поручило регионам провести пересмотр видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Также Минпросвещения будет организована перепроверка результатов у участников олимпиады по географии", - говорится в сообщении.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы.
Кроме того, ответы на задания некоторых состязаний якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами.
Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.