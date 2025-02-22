https://ria.ru/20250222/olimpiada-2001015440.html

Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят

Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят - РИА Новости, 22.02.2025

Итоги олимпиады по географии с заранее выложенными ответами перепроверят

Минпросвещения РФ организует перепроверку результатов школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:16:00+03:00

2025-02-22T17:16:00+03:00

2025-02-22T17:36:00+03:00

россия

образование

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944177_0:226:2000:1351_1920x0_80_0_0_6c3dc27e7e807f83889fcbe30b0b6980.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ организует перепроверку результатов школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады."Минпросвещения России поручило регионам провести пересмотр видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Также Минпросвещения будет организована перепроверка результатов у участников олимпиады по географии", - говорится в сообщении.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы.Кроме того, ответы на задания некоторых состязаний якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами.Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.

https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html

https://ria.ru/20250206/kravtsov-1997838831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, образование, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)