https://ria.ru/20250222/obstrely-2000962716.html

Украинские войска нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 22.02.2025

Украинские войска нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

Войска киевского режима за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, один человек был ранен при... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:55:00+03:00

2025-02-22T09:55:00+03:00

2025-02-22T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев - РИА Новости. Войска киевского режима за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, один человек был ранен при ударе ВСУ по Голой Пристани, еще два мирных жителя пострадали в Алешковском районе, когда их автомобиль попал под украинский артобстрел, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ Голой Пристани пострадала женщина 1970 года рождения. Также ВСУ совершили атаку на легковой автомобиль, в результате которой пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1964 года рождения, после чего они были госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что за день под огонь попали девять населенных пунктов области: Голая Пристань, Каховка, Алешки, Новая Каховка, Рыбальче, Солонцы, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия