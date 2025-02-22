https://ria.ru/20250222/nauka-2000997644.html

Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США

Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США - РИА Новости, 22.02.2025

Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США

Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, что касается перспектив восстановления научных контактов с США, то торопиться в РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:52:00+03:00

2025-02-22T14:52:00+03:00

2025-02-22T14:52:00+03:00

наука

россия

сша

украина

валерий фальков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, что касается перспектив восстановления научных контактов с США, то торопиться в этом вопросе не стоит, "поживем-увидим", заявил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Поживем – увидим. Давайте не будем торопиться", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, может ли сейчас начаться восстановление научных контактов с США. На уточняющий вопрос, рассчитывает ли он на этот процесс, Фальков ответил, что Россия остается открытой к контактам. "Мы открыты и всегда приветствовали международную кооперацию, взаимодействие в сфере исследований и разработок, в первую очередь. Наука же она, знаете, интернациональна по своей природе", - сказал министр. Фальков отметил, что научные связи России и Запада пострадали из-за с конфликта вокруг Украины. "Установившиеся связи же прервались многие. Были программы исследовательские, были образовательные программы, сегодня они не работают. Поэтому дальше будем принимать решения, исходя в том числе из того этапа, который вот сейчас проживаем мы вместе все", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, насколько большой урон научным связям России и Запада нанес конфликт на Украине.

https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html

https://ria.ru/20250220/obrazovanie-2000327219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, валерий фальков