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Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США - РИА Новости, 22.02.2025
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Наука
 
14:52 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/nauka-2000997644.html
Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США
Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США - РИА Новости, 22.02.2025
Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США
Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, что касается перспектив восстановления научных контактов с США, то торопиться в РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:52:00+03:00
2025-02-22T14:52:00+03:00
наука
россия
сша
украина
валерий фальков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, что касается перспектив восстановления научных контактов с США, то торопиться в этом вопросе не стоит, "поживем-увидим", заявил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Поживем – увидим. Давайте не будем торопиться", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, может ли сейчас начаться восстановление научных контактов с США. На уточняющий вопрос, рассчитывает ли он на этот процесс, Фальков ответил, что Россия остается открытой к контактам. "Мы открыты и всегда приветствовали международную кооперацию, взаимодействие в сфере исследований и разработок, в первую очередь. Наука же она, знаете, интернациональна по своей природе", - сказал министр. Фальков отметил, что научные связи России и Запада пострадали из-за с конфликта вокруг Украины. "Установившиеся связи же прервались многие. Были программы исследовательские, были образовательные программы, сегодня они не работают. Поэтому дальше будем принимать решения, исходя в том числе из того этапа, который вот сейчас проживаем мы вместе все", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, насколько большой урон научным связям России и Запада нанес конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html
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россия, сша, украина, валерий фальков
Наука, Россия, США, Украина, Валерий Фальков
Фальков оценил перспективы восстановления научных контактов с США

Глава Минобрнауки Фальков: Россия открыта к сотрудничеству в сфере исследований

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, что касается перспектив восстановления научных контактов с США, то торопиться в этом вопросе не стоит, "поживем-увидим", заявил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Поживем – увидим. Давайте не будем торопиться", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, может ли сейчас начаться восстановление научных контактов с США.
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На уточняющий вопрос, рассчитывает ли он на этот процесс, Фальков ответил, что Россия остается открытой к контактам.
"Мы открыты и всегда приветствовали международную кооперацию, взаимодействие в сфере исследований и разработок, в первую очередь. Наука же она, знаете, интернациональна по своей природе", - сказал министр.
Фальков отметил, что научные связи России и Запада пострадали из-за с конфликта вокруг Украины.
"Установившиеся связи же прервались многие. Были программы исследовательские, были образовательные программы, сегодня они не работают. Поэтому дальше будем принимать решения, исходя в том числе из того этапа, который вот сейчас проживаем мы вместе все", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, насколько большой урон научным связям России и Запада нанес конфликт на Украине.
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